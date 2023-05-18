«Центр-инвест» приглашает на спектакль «Монологи художников: шаг в неизвестность»

Фото: donland.ru

20 мая в честь 20-летия сотрудничества банка «Центр-инвест» и Ростовского областного музея краеведения, а также в рамках акции «Ночь музеев» пройдет показ мини-спектакля «Монологи художников: шаг в неизвестность» ростовского театрального режиссера Дмитрия Цупко по пьесе Сергея Медведева.

Герои спектакля — знаменитые художники Микеланджело Караваджо, Казимир Малевич, Марсель Дюшан, Тамара Лемпицка и Энди Уорхол. Они встретятся во дворике Краеведческого музея, чтобы рассказать о своих блистательных удачах и трагических ошибках.

Сотрудничество банка «Центр-инвест» и музея — это пример успешного партнерства бизнеса, культуры и образования. На протяжении 20 лет банк реализует программу по бесплатному посещению школьниками выставки музея «Сокровища донских степей». За это время более 500 000 школьников из разных уголков Донского региона смогли бесплатно посмотреть выставку и познакомиться с культурой и историей родного края.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» комплексно финансирует посещение школьниками и студентами исторических выставок, образовательных лекториев в музеях и галереях Юга России, что способствует экономическому и культурному развитию региона.

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