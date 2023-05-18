ГК «Доннефтестрой» объявила бронирование квартир в новом микрорайоне «Флора» рядом с ТЦ «Мега»

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».
В свой День рождения ГК «Доннефтестрой» сообщила о долгожданном бронировании квартир первой линии домов в своём флагманском проекте – «Флора». Новый микрорайон строится в шаговой доступности от ТЦ «Мега» в Аксае.
ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».
Общая площадь территории – 30 гектаров. В составе будущего микрорайона жилые дома с коммерческими этажами и подземным паркингом, школа, два детских сада, физкультурно- оздоровительный комплекс, двор-парк, аллея с фонтаном и ландшафтным озеленением.
Внутридворовые пространства ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».
Первая линия строительства включает три дома класса «комфорт+» от 16 до 17 этажей. Площадь застройки участка составляет 17 957 кв. м. Передача ключей дольщикам первой очереди домов анонсирована на 2025 год. Все три жилых корпуса будут сдаваться одновременно.
ЛОКАЦИЯ
• Расположение рядом с Аксайским проспектом.
• Трёхминутная доступность до пересадочного пункта у ТЦ «Мега».
• Все действующие маршруты (Ростов-на-Дону, Аксай, Александровка).
• Близость к проспекту Шолохова
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Современные комфортабельные разноэтажные дома.
• Экологически благоприятный район.
• Образовательная инфраструктура.
• Спортивная инфраструктура.
• Двор-парк и аллея с фонтаном
• Квартиры с ремонтом «под ключ», White Box, стройвариант.
• Видеонаблюдение и закрытая территория.
• Востребованная концепция проекта — «жилая экосистема».
Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф
Отдел продаж застройщика: +7 (863) 204-61-97
Написать в What’s app: 8 (928) 270-05-05
Официальный сайт застройщика: доннефтестрой.рф
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