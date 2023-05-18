ГК «Доннефтестрой» объявила бронирование квартир в новом микрорайоне «Флора» рядом с ТЦ «Мега»

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

В свой День рождения ГК «Доннефтестрой» сообщила о долгожданном бронировании квартир первой линии домов в своём флагманском проекте – «Флора». Новый микрорайон строится в шаговой доступности от ТЦ «Мега» в Аксае.

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Общая площадь территории – 30 гектаров. В составе будущего микрорайона жилые дома с коммерческими этажами и подземным паркингом, школа, два детских сада, физкультурно- оздоровительный комплекс, двор-парк, аллея с фонтаном и ландшафтным озеленением.

Внутридворовые пространства ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Первая линия строительства включает три дома класса «комфорт+» от 16 до 17 этажей. Площадь застройки участка составляет 17 957 кв. м. Передача ключей дольщикам первой очереди домов анонсирована на 2025 год. Все три жилых корпуса будут сдаваться одновременно.

ЛОКАЦИЯ

• Расположение рядом с Аксайским проспектом.

• Трёхминутная доступность до пересадочного пункта у ТЦ «Мега».

• Все действующие маршруты (Ростов-на-Дону, Аксай, Александровка).

• Близость к проспекту Шолохова

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Современные комфортабельные разноэтажные дома.

• Экологически благоприятный район.

• Образовательная инфраструктура.

• Спортивная инфраструктура.

• Двор-парк и аллея с фонтаном

• Квартиры с ремонтом «под ключ», White Box, стройвариант.

• Видеонаблюдение и закрытая территория.

• Востребованная концепция проекта — «жилая экосистема».

Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф

Отдел продаж застройщика: +7 (863) 204-61-97

Написать в What’s app: 8 (928) 270-05-05

Официальный сайт застройщика: доннефтестрой.рф

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