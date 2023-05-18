Объем детских социальных выплат на карты одного из крупнейших банков России вырос на треть Фото: Валерий ШАХОВ

С начала года число клиентов, получающих единое детское пособие на карты ВТБ, превысило 50 тысяч человек, а с учетом всех видов детских социальных выплат – более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат в банке являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств, в среднем, остается около 105 тысяч рублей.

Больше всего получателей детских выплат проживает в Центральном федеральном округе. Также много таких клиентов в Приволжском округе и Сибири.

- Мы являемся одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки, а также работаем над собственными программами помощи для семей с детьми. Суммарно на эти цели банк уже направил свыше 3 млрд рублей. В прошлом году был запущен калькулятор для расчёта положенных родителям выплат на детей, которым уже воспользовались более 300 тысяч россиян. Мы существенно упрощаем процесс оформления заявлений на их получение на портале «Госуслуг» и ускоряем распоряжение материнским капиталом, – прокомментировал Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.