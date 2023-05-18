В Ростове День славянской письменности и культуры отпразднуют концертом на Соборной площади

Концерты и гулянья пройдут 24 мая на Соборной площади. Фото: портал Правительства РО.

В Ростове 24 мая состоится праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этот день православные вспоминают святых Кирилла и Мефодия. Об этом сообщает портал правительства области.

Ростовчан и гостей города ждет большая праздничная программа. Так, на площадке будет работать «Черкасский городок» - настоящее казачье подворье. Об укладе жизни казаков гостям расскажут сотрудники Каменского музея. Посетителей подворья также ждет выставка-ярмарка, посвященная 270-летию атамана Платова. Будет и выступление фольклорного ансамбля «Вольница».

Вечером на Соборной площади можно будет услышать пение ведущих вокалистов региона. Будет выступление сводного хора и сводного оркестра Ростовской области, Астраханского ансамбля песни и пляски, а также Ансамбля песни и танца Южного округа войск нацгвардии.

– День славянской письменности и культуры стал важной частью нашей культурной и духовной жизни, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Этот праздник помогает сохранить богатство русского языка, историю и культуру России.

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