В этом году увеличен состав команд до десяти человек - 5 мужчин и 5 женщин. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области стартует фестиваль ГТО среди трудящегося населения. Об том сообщили в правительстве региона 18 мая.

В этом году в области планируется провести десять фестивалей ГТО, в котором примут участие около 20 тысяч жителей. Также состоятся спортивные фестивали среди школьников, студентов и ребят дошкольного возраста.

Так, первый этап муниципальный будет проходить до 10 июля. Зональный этап будет проходить с 10 по 31 июля, а финальный этап пройдет 12 августа в Ростове-на-Дону.

Отметим, что в этом году увеличен состав команд до десяти человек - 5 мужчин и 5 женщин.

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