Дончан приглашают в Новочеркасский музей электровозостроительного завода

Фото: Диана Гусева

В России проходит акция «Ночь музеев». Она приурочена к Международному дню музеев, который отмечается во всем мире 18 мая. Сейчас музеи – это не только хранители многовековой истории, но и центры воспитания людей. Особая роль в этом принадлежит корпоративным ведомственным музеям, созданным на предприятиях. К таким можно отнести и музей истории Новочеркасского электровозостроительного завода, открытие которого состоялось 3 ноября 1977 года.

Сегодня заводской музей бережно сохраняет уже более чем 90-летнюю историю крупнейшего предприятия Европы, наполненную грандиозными трудовыми достижения и яркими памятными событиями, а также рассказывает о людях, создававших завод.

За годы работы в музее образовались большие и интересные фонды, насчитывающие более 7,5 тысяч единиц хранения. Среди них подлинные награды Великой Отечественной войны, переданные в музей ветеранами завода, уникальные фотографии периода строительства предприятия 30-х годов ХХ века, Международная награда «Золотой Меркурий», полученная предприятием в 1980 году за вклад в международное сотрудничество, Почетное знамя завода, коллекция моделей локомотивов, выпускаемых заводом в разные годы.

Сегодня, как и много лет назад, работа музея истории НЭВЗа ориентирована на популяризацию высокого звания человека труда, повышение престижа рабочих профессий и ведётся сразу по нескольким направлениям.

В течение всего года на площадке музея внедряются новые формы работы, реализуются интересные проекты, открываются выставки, проводятся презентации, организуется целый спектр интерактивных познавательных мероприятий, пользующихся большой популярностью у школьников и педагогов.

Работники музея отмечают, что день музеев – праздник не только для тех, кто работает в них, но и всех, кто любит и ценит музей, кто помогает сохранять историю предприятия, создаваемую несколькими поколениями новочеркасских электровозостроителей.

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