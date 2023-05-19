В Батайске установили памятную доску участнику СВО

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации города Батайска

В Батайске появилась памятная доска, установленная в честь защитника Родины, павшего в зоне специальной военной операции. Артур Агашин героически погиб при исполнении воинского долга.

В торжественном мероприятии - открытии памятной доски - приняли участие глава администрации Батайска Роман Волошин, председатель Батайской городской Думы – глава города Игорь Любченко, депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер, заместители главы администрации, депутаты Батайской городской Думы, члены Совета ветеранов города. Также присутствовали на церемонии родные Артура Агашина и ученики местной школы.

- Пусть именно такие люди, как Артур Агашин, будут примером для вас. Помните и чтите героев. Будьте достойными гражданами нашей страны, – обратился к ученикам школы Роман Волошин.

Также он выразил слова глубокой благодарности и признательности родителям Артура за воспитание сына.

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации города Батайска

Почтить память выпускника школы Артура Агашина пришли его учителя и просто обычные горожане. Артур с честью защищал интересы России и был предан Родине до последнего вздоха. Герой посмертно награжден орденом Мужества.

Агашин Артур родился 21 сентября 2002 года. Родные говорят, что он рос любознательным мальчиком. Артур был единственным сыном в семье. В школе его любили за доброту, порядочность, честность и смелость.

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации города Батайска

Артур выполнял свой воинский долг на территории Донбасса с самого начала специальной военной операции, с февраля 2022 года. Участвовал в боевых действиях под Мариуполем. В одном из боев его танк был подбит, но герой все равно продолжил сражение, пока в танк не попал снаряд. Артур героически погиб 12 марта 2022 года, при выполнении боевого задания на поле боя в Мариуполе.