«Центр-инвест» помогает детям в финансовом просвещении и профориентации

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В 2022-2023 учебном году в рамках сотрудничества с Южным ГУ Банка России банк «Центр-инвест» реализовал комплекс мероприятий «Финансовая культура» для воспитанников государственных учреждений для несовершеннолетних.

Участниками проекта стали 170 детей из 25 районов Краснодарского края. На мероприятиях ребята получили информацию о деятельности современного банка, трудоустройстве, источниках доходов, способах их сбережения и сохранения, особенностях кредитования в банках и микрофинансовых организациях, о платежных средствах и банковских картах. В рамках программы проекта проводились лекции, интерактивные игры, экскурсии, организованные сотрудниками Банка России и коллективом банка «Центр-инвест».

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Помимо этого, в рамках деятельности по поддержке региональных инициатив в области финансового просвещения банк «Центр-инвест» совместно с заводом CLAAS реализовал программы профориентационной направленности для детей из социально-реабилитационных центров и школ-интернатов. Данная программа включает в себя посещение различных предприятий края с целью расширения кругозора в области многообразия профессионального обучения. В рамках проекта специалисты банка «Центр-инвест» провели 6 лекций для 180 детей о современном банке, основных направлениях работы в банке, о финансовой безопасности и банковских продуктах.

Стратегия формирования культуры финансово-грамотного поведения реализуется банком «Центр-инвест» в рамках Центров финансовой грамотности, открытых в партнерстве с ведущими вузами Юга России.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Центр финансовой грамотности позволяет каждому желающему абсолютно бесплатно получить знания в области финансов, научиться предупреждать риски, планировать доходы и расходы. На сегодняшний день пять Центров финансовой грамотности ведут постоянную работу в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске.

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