Жители поселков в районе Цимлянского водохранилища увеличили количество расходуемого трафика

Фото: МегаФон

Новые базовые станции обеспечили доступ к скоростному интернету более двум тысячам местным жителям и многочисленным отдыхающим, приезжающим в Цимлянский район в летнее время.

Скоростной 4G-интернет МегаФона позволил абонентам близлежащих населенных пунктов активно выходить в Сеть, обмениваться тяжелыми файлами, смотреть видео онлайн. Так, например, пользователи слободы Верхнесеребряковки, по итогам месяца работы сети 4G увеличили количество расходуемого трафика в 17 раз. А в станице Маркинской только за неделю этот показатель вырос в 2 раза.

Летом «Цимлянское море» - одно из излюбленных мест жителей Ростовской области. Здесь находится множество баз отдыха, отелей, кемпингов, мест, где можно остановиться с палаткой. Большой популярностью среди любителей рыбалки пользуется водохранилище - в водоеме обитает порядка 40 видов рыб. Кроме того, в округе много пляжей и виноградников.

Одна из местных достопримечательностей, часто посещаемая туристами — винодельня, расположенная в поселке Саркел. По обезличенным данным оператора связи, кроме жителей региона, сюда на экскурсию приезжают волгоградцы, краснодарцы, оренбуржцы и астраханцы. Приезжие наиболее активны в мае, когда больше всего праздничных дней. Ежемесячно каждый абонент оператора прокачивает в поселке в среднем 120 Мб информации, что в 5 раз больше, чем жители ближайших крупных городов.