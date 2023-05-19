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НовостиОбщество19 мая 2023 13:20

Ростовские туристы смогут за границей пользоваться безлимитным доступом к популярным сервисам

О доступных сервисах можно будет узнать из СМС-оповещения
Наталья ВЕСНИНА
Фото: МегаФон

Фото: МегаФон

Путешественники за границей теперь смогут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений — заказывать такси или еду, арендовать самокат, загружать карты или переводчик, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге. Об этом говорят специалисты МегаФона.

Возможность безлимитно пользоваться сервисами карт, такси и переводчика будет подключаться автоматически.

- В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи. Этот партнерский проект направлен на то, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно — пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса. Поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения, — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

О том, какие сервисы доступны в стране пребывания, туристы при въезде смогут узнать из СМС-оповещения.