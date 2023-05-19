Россияне стали больше покупать обуви, электроники и детских товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потребительская активность россиян в первой половине мая увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общие расходы превысили 200 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД).

Наибольший объем трат традиционно пришелся на продовольственные товары – на них жители страны потратили порядка 48,4 млрд рублей (+4%). При этом расходы на алкоголь сократились – число покупок упало на 10%, а их объем – на 8%.

Второе место по объему покупок в первые числа мая заняло топливо. Жители потратили на бензин порядка 32,8 млрд рублей. Значительную долю расходов составила сфера услуг. Траты на них выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, до 31,5 млрд рублей.

В это же время жители страны активно обновляли свой гардероб. В первой половине месяца расходы на одежду достигли 17 млрд рублей – на 13% больше, чем в 2022 году. Стоимость каждого приобретенного товара сохранилась на прежнем уровне – порядка 1 тыс. рублей. Одним из лидеров по росту спроса в начале мая стала обувь. Ее продажи выросли на 21%, а средняя цена при этом снизилась на 2% и составила около 2,3 тыс. рублей. Число покупок детских товаров увеличилось на 16%.

Почти на четверть рост (+24%) показала электроника, траты на которую превысили 1,7 млрд. Стоимость товаров в категории снизилась относительно прошлого года на 3%.

Значительный объем расходов составили покупки строительных материалов и инструментов – 10,1 млрд рублей. Более активно, чем в прошлом году, россияне тратили на медицину и покупку автотоваров.

- Традиционно первая половина мая у россиян связана с периодом праздников. Категории трат демонстрируют, что в длинные майские выходные жители страны активно обновляли сезонный гардероб, покупали подешевевшую технику и занимались своим здоровьем. Кроме того, мы отмечаем и возросший спрос на топливо – видимо, поскольку семьи активно выезжали на природу и в самостоятельные путешествия на авто, – прокомментировала руководитель направления аналитика Продажи.рф Татьяна Гребенкина.