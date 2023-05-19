В Ростове-на-Дону озвучили победителей инженерной олимпиады «Звезда»

Лидия Новосельцева наградила начальника управления образования города Ростова-на-Дону Викторию Чернышову медалью Союза машиностроителей России «За доблестный труд». Фото: Сергей КОЗЬМИН

15 мая в Донском государственном техническом университете состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров юбилейной многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Известно, что это уникальная площадка, которая выявляет талантливых и одаренных ребят, готовит новые яркие кадры для ведущих отраслей экономики нашей страны, а также показывает качество образования.

В этом году олимпиада вошла в число самых популярных олимпиад у детей и молодежи в нашем регионе. В ней приняли участие свыше 139 тысяч обучающихся. Координатором олимпиады в Ростовской области стал Донской государственный технический университет.

В ходе проведения торжественной церемонии были награждены представители сферы образования, которые внесли большой вклад в развитие образования в Ростовской области.

Заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева наградила начальника управления образования города Ростова-на-Дону Викторию Чернышову медалью Союза машиностроителей России «За доблестный труд». Также медалью Союза машиностроителей России «За доблестный труд» была награждена Наталья Сохиева - главный специалист отдела организации проектной деятельности в сфере профориентации ЮФУ.

В своем приветственном слове Лидия Новосельцева отметила, что развитие инженерного направления в среде обучающихся не ограничивается их участием в олимпиаде. В Ростовской области выстроена система сопровождения талантливых школьников, демонстрирующих успешные результаты в олимпиаде «Звезда», на этапах поступления, обучения в ВУЗах вплоть до трудоустройства на предприятиях, входящих в состав Союза машиностроителей Ростовской области.

В завершение мероприятия заслуженные награды получили призеры по профилям: «Техника и технологии», «Биотехнологии», «Естественные науки».