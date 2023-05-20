Ф­ото:​ Евгений Чистяков

Ростов стал одним из 60 городов России, в котором прошел десятый Зеленый Марафон, инициированный Сбербанком. Более 3,5 тысячи участников пришли в парк «Левобережный» ранним субботним утром, чтобы испытать свои силы и пробежать дистанцию.

Традиционно взрослым необходимо было пробежать 4,2 километра. На этой дистанции первым среди мужчин к финишу пришел Арсений Чернов, победительницей среди женщин стала Валентина Терехова, а в командном забеге лидеры - «Ростов Дон Бегущий».

В марафоне смогли принять участие и дети. Им предстояло преодолеть дистанцию продолжительностью 500 метров. Кроме забега можно было попробовать себя в скандинавской ходьбе на 2,1 километра.

Ф­ото:​ Евгений Чистяков

- Участие в марафоне всегда дает заряд бодрости. Я приверженец здорового образа жизни и использую любую возможность принять участие в подобных спортивных мероприятиях, - обратился к донским марафонцам министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян. - Хочу пожелать всем вести активный образ жизни, ведь это путь к долголетию.

А олимпийская чемпионка по фехтованию Лариса Коробейникова дала несколько советов для ростовчан, которые только собираются заниматься спортом.

- Для того, чтобы регулярно заниматься спортом, нужно каждый день на это выделять хотя бы 15 минут. Можно начинать с прогулок на улице. И постепенно это войдет в привычку, человек втянется и поймет, что спорт поднимает настроение и дает заряд бодрости.

По словам управляющего ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, в этом году задачей Зеленого Марафона стало обратить внимание дончан не только на здоровый образ жизни, но и на детей с особенностями развития, а также на детей-сирот.\

Ф­ото:​ Евгений Чистяков

- Мы уделяем особое внимания продвижению ценностей здорового образа жизни и социальным проектам. В банке регулярно проходят лекции и семинары, спортивные акции и турниры, - отметил Руслан Салимов. - В преддверии Дня защиты детей, мы запустили благотворительную акцию — «Мир открытых возможностей» с фондом «Вклад в будущее». Собранные средства будут распределены между НКО, которые помогут детям получить помощь квалифицированных психологов, логопедов, дефектологов и тьюторов в подготовке к школе.