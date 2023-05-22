Юные художники из Ростова стали призерами Всероссийского конкурса

Лучших ребят наградили дипломами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юные художники из Ростова-на-Дону стали призерами Всероссийского конкурса. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы 21 мая.

Так, ребята из центра «Краски мира» Первомайского района города приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунков «День победы глазами детей». Работы юных ростовчан стали одними из лучших. Жюри поставило высокие оценки их рисункам.

Всех художников наградили дипломами победителей и призеров.

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