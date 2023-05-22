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НовостиОбщество22 мая 2023 5:51

В Новочеркасске День города отметили концертами, спортивными соревнованиями и выставками

Столице казачества исполнилось 218 лет
Лейла МИРИШОВА
Горожан ждали ярмарки, концерты и спортивные мероприятия. Фото:администрация Новочеркасска

Горожан ждали ярмарки, концерты и спортивные мероприятия. Фото:администрация Новочеркасска

В Новочеркасске День города отметили спортивными соревнованиями, концертами и выставками. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В этом году городу исполнилось 218 лет. По традиции центр города стал основным местом проведения массовый гуляний. Основные мероприятия проходили на проспекте Платовском. На празднование пришли тысячи горожан, которые приняли участие в спортивных соревнованиях, выставках и посетили концерты.

Так, в Новочеркасске прошел парад юных барабанщиков, затем состоялся гала-концерт детского творчества. В сквере Платова горожан ждали мастера на выставку народного творчества.

Любители военной техники смогли посетить выставку 8-й общевойсковой армии Минобороны РФ. Жителям рассказали об истории вооружения, начиная с легендарной Катюши, заканчивая бронеавтомобилями и БТР. Все желающие могли попробовать полевую кухню.

Отметим, что праздничные мероприятия прошли во всех микрорайонах города.

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