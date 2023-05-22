Александр Ищенко: Предварительное голосование «Единой России» - возможность повлиять на будущее Ростовской области

Фото: пресс-служба Единой России

В Ростовской области с 22 мая проходит электронное предварительное голосование «Единой России», продлится оно до воскресенья включительно.

А результатом станет определение избирателями кандидатов, которых единороссы выдвинут на предстоящие выборы в Законодательное Собрание Дона.

- Неделя предварительного голосования дает избирателям возможность прямо повлиять на будущее нашей Ростовской области, на то, как она будет жить и развиваться. Потому что именно избиратели своим голосом решат, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в донской парламент, решающий ключевые вопросы, например: принятие бюджета региона, утверждение новых региональных мер поддержки, финансирование областных госпрограмм и крупных инфраструктурных проектов, - рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

В предварительном голосовании в Ростовской области участвуют несколько сотен кандидатов. Все имена и программные видеообращения есть на платформе pg.er.ru, здесь же избиратели могут оставить свой голос в их поддержку.

За время подготовки к предварительному голосованию кандидаты работали в избирательных округах, собирая наказы и обращения избирателей, рассказывали о своих программных приоритетах, посещали строящиеся и модернизируемые объекты народной программы «Единой России».

В числе ключевых тем, которыми занимались кандидаты, была выработка предложений по развитию социальной сферы и экономики Ростовской области, поддержка участников СВО и их семей.