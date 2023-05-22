Ростовские зрители обратили свой взгляд на восток

Кадр из фильма «Отель дель Луна»

МТС проанализировала предпочтения зрителей* и выяснила, что за год интересы ростовчан развернулись на восток. Более чем на 30% вырос интерес к корейским и китайским сериалам. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и уходом голливудского контента и, как следствие, с недоступностью части фильмов и сериалов. Освободившуюся нишу сейчас активно занимают как российские картины, так и продукция из стран востока, Азии и Латинской Америки.

В топ-5 корейских фильмов и сериалов у зрителей из Ростовской области вошли исторический боевик «Мастер меча», мистический сериал «Призрачный доктор», который напомнил многим отечественные картины про врачей, только с восточной подачей, а также одни из самых популярных дорам «Демон» и «Отель дель Луна», закрывает пятерку историческая драма «Императрица Ки».

Кадр из фильма «Мастер меча»

Среди китайских картин ростовчане чаще всего смотрели мелодраму «Яркая луна династии Тан», мультфильм «Боевой континент», сериал «Киберкраш», многосерийку «Начало» о друзьях, застрявших в петле времени в автобусе перед аварией, а также картину о сильных и независимых женщинах «Всего лишь 30».

Кроме этого жители Ростовской области открыли для себя индийские и латиноамериканские фильмы и сериалы. Например, детектив «Черные вдовы» из Индии или комедия «Ненастоящий папа» из Аргентины. А также уже несколько лет не теряется интерес к картинам из Турции. Самым просматриваемым в Ростовской области стал сериал «Кольцо». При этом оригинальные фильмы и сериалы KION собственного производства остаются лидерами по просмотрам и востребованности. Новые оригинальные сериалы онлайн-кинотеатр выпускает каждый месяц, где каждый зритель может выбрать свой жанр. Например, уже сейчас можно посмотреть все серии хитового драмеди с Любовью Аксеновой «Почка-2», новые серии «Сергий против нечисти», первые две серии драматического триллера с Анной Ардовой «Спасти единственного сына».

*на основании анализа онлайн-кинотеатра KION собственной экосистемы МТС

Информационный обзор Редакции