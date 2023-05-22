Льготная стерилизация кошек и собак пройдет в Ростовской области 25 мая

Стерилизованные питомцы дольше живут, реже болеют. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 25 мая, в ряде государственных ветлечебниц региона будут принимать четвероногих пациентов на льготных условиях. Делать операции будут только по предварительной записи, сообщается на сайте правительства региона.

- Такие акции проводятся в течение года не реже одного раза в месяц, - рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Дмитрий Кутовой. - На каждой ветстанции есть график проведения льготных операций.

По словам специалиста, благодаря акциям ежегодно стерилизуется около 600 собак и кошек.

Такие операции хорошо влияют на самочувствие животных. Стерилизованные питомцы дольше живут и реже болеют. Кроме того, домашние любимцы становятся более покладистыми и спокойными.

Адреса и телефоны ветклиник, принимающих участие в акции, можно посмотреть здесь.

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