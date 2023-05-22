В эпицентре страстей: на Wink стартовал показ сериала «Балет»

На Wink стартовал показ сериала «Балет» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink представили финальный трейлер и характер-постеры 8-серийной психологической драмы «Балет» (18+). Режиссёром-постановщиком сериала выступил Евгений Сангаджиев, а хореографом-постановщиком стал лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Сериал доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink в линейке проектов Wink Originals.

БАЛЕТ / Трейлер #3 (смотреть)

БАЛЕТ / Трейлер #3 (скачать)

По сюжету Рута Майерс, в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем, возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами. Старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

На Wink стартовал показ сериала «Балет» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова и другие.

- Рута делает попытку вернуться в своё прошлое. А этого никогда не надо делать, даже если очень хочется и кажется, что именно там ты найдешь то, что ищешь. Не найдёшь. Это всегда будут разочарование и боль. Нельзя вернуться туда, где ты был счастлив. Ты не встретишь людей, которых ты любил такими же, какими ты их любил 40 лет назад, - комментирует актриса Алла Сигалова.

По инициативе автора идеи сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета», разработанный хореографом Владимиром Варнавой совместно с режиссёром-постановщиком Евгением Сангаджиевым, вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе».

Премьера сериала «Балет» состоялась 18 мая 2023 года, новые эпизоды будут выходить по четвергам.

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