На дальней станции сойду: восемь вдохновляющих историй о людях, которые переехали в российскую глубинку

Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

23 мая в Wink состоится премьера документального проекта «Поуехавшие» (16+). Восемь эпизодов сериала — это вдохновляющие истории о людях, которые уехали из больших городов в российскую глубинку, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих. Героями проекта стали в прошлом успешные горожане, среди которых: ИТ-специалист, юрист, журналист, священник и другие. Одни возвращаются на малую родину, другие — в полную неизвестность, и каждый готов откровенно рассказать о сложностях и открытиях на этом пути.

Производством сериала занимались компания «Медиа-Телеком» и студия Spotlight в партнерстве с видеосервисом Wink и Системы быстрых платежей (СБП). Сериал войдет в линейку Wink Originals. Все серии «Поуехавших» будут доступны в один день, а после премьеры в видеосервисе проект также покажет телеканал РБК ТВ.

Трейлер

Фото со съемок

География проекта охватывает разные российские регионы: Адыгея, Алтайский край, Дагестан, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Свердловская области. У каждого героя своя история о том, добавила ли российская глубинка глубины его жизни, и свой ответ на вопрос, стал ли он счастливым.

- На идею проекта нас вдохновили любовь к путешествиям и интерес к героям, которые находят ответы на вызовы жизни в близости к природе, любви к окружающим людям и своему делу, — поделились Анастасия Бельская и Валерия Давыдова-Калашник, авторы проекта и продюсеры кинокомпании Spotlight.

Режиссеры проекта - Александра Чухненко, Валерия Давыдова-Калашник, Анастасия Бельская.

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