В Ростове прошел велопарад в поддержку активного образа жизни

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

21 мая 2023 года в Ростове-на-Дону прошел ежегодный велопарад. Банк «Центр-инвест» традиционно выступил партнером спортивного праздника, поддерживая призыв к активному образу жизни и заботе о здоровье. Более 30 сотрудников банка со своими семьями присоединились к велопараду и вместе с остальными участниками преодолели маршрут 20 км по центру города.

Данное мероприятие проводится ежегодно на протяжении шести лет для популяризации велосипеда как альтернативы автомобилю, борьбы с загрязнением окружающей среды и призыва к улучшению инфраструктуры города. С каждым разом число участников велопарада растет — в этом году более 7 000 человек присоединились к спортивному празднику.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Спорт и здоровый образ жизни — одно из направлений корпоративной социальной ответственности банка «Центр-инвест». Банк активно взаимодействует с местными сообществами и участвует в развитии здорового и экологичного образа жизни во всех регионах своего присутствия.