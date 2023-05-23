В Суворовском в международный день северной ходьбы организовали тропу здоровья

Фото: предоставлено Донской Федерацией северной ходьбы

21 мая состоялся спортивно-развлекательный фестиваль «Нордик-Дон 2023». Теплые майские дни прошли в парке имени 70-летия Победы на «северный» лад. В жилом районе «Суворовский» собрались горожане, чтобы начать день с северной (скандинавской) ходьбы.

Мероприятие прошло под аккомпанемент веселой музыки, живых выступлений исполнительницы ретро-песен и детского творческого коллектива, при спонсорской поддержке застройщика Суворовского - «ВКБ-Новостройки».

Как отметила инструктор Донской Федерации северной ходьбы и ответственный организатор «Нордик-Дон 2023» Юлия Литовченко, северная ходьба – постепенно молодеющая спортивная дисциплина. Так сложилось, что в России первыми ею увлеклись преимущественно пожилые люди. Но на воскресном празднике было и много молодежи.

Участников соревнования разделили по возрастным категориям: от 18 до 55 лет и старше 56 лет. Участники соревнований на 2,5 км выступали в двух возрастных категориях - 18-55 и свыше 56 лет, на дистанции в 5 км возрастных ограничений не было.

- Суворовский уже стал одним из самых спортивных районов города. У нас создана велобеговая трасса с горным рельефом. Но для наших спортсменов – чем сложнее, тем лучше. Есть тропинки с твёрдым покрытием и специальная тропа здоровья для занятий северной ходьбой, - поделился с участниками праздника представитель застройщика Суворовского жилого района Дмитрий Чернавин.

По словам президента Донской Федерации северной ходьбы Светланы Чумак, перепад высот на трассе в Суворовском позволяет проводить соревнования от 1-го до 4-го класса дистанции. Она выразила надежду, что жители Ростова начнут активнее включаться в нордик-движение и поддержат развитие новой спортивной дисциплины.

На празднике была запланирована и большая развлекательная часть – прошли обучающие мастер-классы, выступления артистов, эстафеты «Веселые старты», танцы народов мира, а также общий масс-старт к спортивно-парковому комплексу.