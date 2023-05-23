На Дону одного из крупнейших производителей нейлоновых перчаток профинансируют на 98 млн рублей

​Фото: пресс-служба ВТБ

В Ростовской области заключено кредитное соглашение между таганрогской фабрикой перчаток ООО «Фабрика» и банком ВТБ. Банк профинансирует предприятие на 98 млн рублей, в том числе в рамках совместной льготной госпрограммы Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП. Кредитные средства планируется направить на модернизацию производственных площадей и ведение текущей деятельности.

Льготное финансирование позволит таганрогскому предприятию провести капитальный ремонт действующих производственных мощностей, а также расширить их для запуска в работу дополнительного оборудования. На нем будет запущена новая линия для изготовления нейлоновых перчаток с нитриловым и латексным обливом и высокими показателями износоустойчивости, которые сегодня практически не производятся в России.

- Реальный сектор экономики для нас является одним из приоритетных направлений финансирования. Сегодня для таких компаний у нас работают необходимые финансовые инструменты и льготные программы кредитования, позволяющие им поддерживать свою деятельность и направлять ресурсы на развитие. Таганрогская фабрика перчаток производит конкурентный продукт для российского рынка. Заёмные средства позволят фабрике реализовать стратегические планы и укрепить позиции за счёт производства нового ассортимента товара, – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

По словам собственника производства Антона Андреева, льготное финансирование банка позволит предприятию выйти на более высокий уровень финансовой прибыли.