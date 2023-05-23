Премьера комедийного экшн-сериала состоится в июне на Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Премьера комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink. Кинокомпания «Вселенная кино», «НМГ Студия» и Wink представляют официальные постер и трейлер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Режиссером проекта стал лауреат премии «Золотой Орел» Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). В 10-серийной истории снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.

Постер: https://disk.yandex.ru/i/DC9rbmkMjx5HkA

Смотреть трейлер: https://youtu.be/LUXqbi04N6E

Скачать трейлер: https://disk.yandex.ru/i/0UuoYhM4xdD0Mg

Кадры из сериала: https://disk.yandex.ru/d/0bTLgROBBQBj8g

Фото со съёмок: https://disk.yandex.ru/d/ib7tBXccty8RIA

Еще вчера Борис Фадеев был тихим борцом с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

- Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором, — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки кинокритиков.

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