Банк «Центр-инвест» и Ростовский краеведческий музей отметили 20-летний юбилей сотрудничества

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

20 мая 2023 года во дворе Ростовского краеведческого музея состоялся мини-спектакль «Монологи художников: шаг в неизвестность» в честь 20-летия сотрудничества банка «Центр-инвест» и Ростовского областного музея краеведения.

Более 20 лет банк и музей краеведения совместно реализуют программу бесплатного посещения выставки «Сокровища донских степей» для школьников. Благодаря этой программе свыше 100 000 школьников из разных уголков региона получили возможность бесплатно посетить выставку и познакомиться с культурой и историей своего родного края.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Мини-спектакль был поставлен ростовским театральным режиссером Дмитрием Цупко по пьесе Сергея Медведева. На один вечер фасад музея превратился в импровизированную сцену, где герои спектакля, знаменитые художники, поделились своими историями со зрителями.

Про жизненные ошибки, поиски удачи и блестящие победы зрителям поведали Микеланджело Меризи де Караваджо, Казимир Северинович Малевич, Анри Робер Марсель Дюшан, Тамара де Лемпицка и Энди Уорхол.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Музеи должны быть не интерактивными, а проактивными, чтобы аудитория воспринимала себя частью мира, в котором происходят события музейной экспозиции, и свою ответственность за события прошлого, чтобы будущее стало лучше. Мы рады, что наша совместная программа продолжает быть интересной для юных ростовчан, а наши донские музеи стремятся отвечать интересам аудитории, предлагать новые форматы подачи информации и эффективно конкурировать за внимание, — прокомментировал Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» комплексно финансирует посещение школьниками и студентами исторических выставок, образовательных лекториев в музеях и галереях Юга России, способствуя экономическому и культурному развитию региона.