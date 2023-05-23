Какие авто выбирают для такси, рассказали эксперты

Теперь автопарки обновляются за счет китайских и российских автомобилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самыми востребованными машинами, переданными в финансовую аренду операторами такси в первом квартале 2023 года по данным «ВТБ Лизинг» стали Chery Tiggo4, Lada Granta и Cherry Tiggo7 Pro. Доля автомобилей, которые были переданы в лизинг операторами такси, составила 10 процентов в портфеле компании.

Наиболее популярной маркой стала Chery — на нее приходится 42 процента выбора таксопарков, у Lada — 28 процентов. Машины Geely выбирают восемь процентов операторов такси, Haval — 7,4 процента, а JAC — 6,4.

Лидерами выбора таксопарков стали следующие модели: Chery Tiggo4, Lada Granta, Chery Tiggo7 Pro, Geely Coolray и JAC J7. Эксперты замечают значительное изменение предпочтений: год назад, в первом квартале прошлого года во главе модельного ряда стояли такие автомобили как Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Cerato, Renault Logan и Lada Vesta.

— В 2022 году таксопарки столкнулись с ростом цен на запчасти и новые авто заграничных марок. Наиболее остро стоял вопрос наличия седанов сегментов В- и D- на замену моделям Volkswagen Polo, Toyota Camry, Kia Rio и Optima, — объясняет ситуацию начальник управления развития бизнеса «ВТБ Лизинг» Андрей Гетманюк. — Теперь автопарки обновляются за счет китайских и российских автомобилей. Производители из КНР организовали импорт и локальное производство, склады с запчастями и обширные дилерские сети. Также юрлицам доступны корпоративные скидки и гибкие условия финансирования лизинговых компаний.

При скидке от производителя условия покупки машины в лизинг становятся таксопарку выгоднее наличных или кредита. При оформлении финансовой или операционной аренды фирмы на общей системе налогообложения получают пользуются льготами, которые позволяют сэкономить до 40 процентов от суммы всех платежей по договору.