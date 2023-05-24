С 1 июля в поликлиниках Ростовской области появятся психологи

Обратиться за помощью может любой житель Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области в поликлиниках с 1 июля начнут работать психологи. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора 23 мая.

Согласно опубликованной информации, такая возможность появилась благодаря новому порядку оказания психиатрической помощи. В него ввели модуль по оказанию психологической помощи именно в амбулаторном звене.

К специалистам может обратиться любой человек. Отметим, что на должность медицинского психолога возьмут только тех специалистов, которые имеют высшее профобразование по специальности «Клиническая психология».

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