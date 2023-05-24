За сирот в Новочеркасске заступилась прокуратура

Новоселье молодые люди должны были отпраздновать еще в 2018 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новочеркасске прокуратура провела проверку по поводу обращения граждан. В нем говорилось о нарушении прав сирот, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

Выяснилось, что права двух молодых людей действительно были нарушены. Будучи детьми-сиротами они так и не получили положенного им по закону жилья. Причем рассчитывать на свои квадратные метры они могли, начиная с 2018 года.

Учитывая эти обстоятельства, прокуратура обратилась в суд с заявлением. В нем требовалось, чтобы городская администрация обеспечила жильем детей-сирот. Сегодня вопрос решен. Молодые люди отпраздновали новоселье.

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