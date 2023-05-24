Один из лидеров на рынке климатической и отопительной техники получил финансирование на 233 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Компания ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» получила кредит на общую сумму 233 млн рублей сроком на пять лет. Финансирование предоставлено банком ВТБ в рамках программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, а также программы льготного финансирования импорта от Минпромторга РФ.

Благодаря кредиту будет реализован проект по увеличению мощностей завода по производству стальных панельных радиаторов в Волгограде, который открылся в 2020 году при финансовой поддержке банка.

Заемные средства предприятие направило на приобретение новой сварочной линии. Ввод ее в эксплуатацию планируется в конце второго квартала текущего года. Таким образом компания сможет нарастить объём выпуска импортозамещающей продукции до 1,2 млн радиаторов в год.

- Мы активно поддерживаем предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты в регионе, в том числе направленные на импортозамещение. Благодаря финансовой поддержке будет запущена новая производственная линия. Это позволит предприятию кратно увеличить производственные мощности существующего завода, а значит, значительно нарастить выпуск стальных панельных радиаторов российского производства, способных конкурировать с лучшими европейскими образцами, – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Как отметил президент холдинга «Форте» Александр Денисов, при поддержке банка будет реализован стратегически важный проект по масштабному расширению производства.