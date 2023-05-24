В 2023 году «Ростелеком» обеспечил качественной связью 18 населенных пунктов Ростовской области Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» с начала 2023 года построил базовые станции мобильной связи в 18-ти населенных пунктах Ростовской области. С этой целью было проложено более 100 км оптического кабеля. Благодаря проекту жители этих поселений смогут перейти на мобильную голосовую связь стандарта 4G/LTE и получат стабильный доступ в интернет. Всего за два года со старта проекта в регионе провайдер установил 157 базовых станций.

- Вопрос обмена информацией уже давно вышел за границы простого человеческого общения. Сегодня доступ к интернету и качественная мобильная связь являются жизненной необходимостью. Благодаря инициативе Минцифры мы обеспечиваем современными цифровыми решениями даже малые и удаленные села и поселки. Таким образом, мы делаем все необходимое, чтобы само понятие цифрового неравенства ушло в прошлое, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России определило места строительства базовых станций с помощью голосования на портале Госуслуг. По его результатам в адресную программу вошли те населенные пункты, за которые активнее всего голосовали жители Дона. Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по количеству поселений, вошедших в план этого федерального проекта.

Как рассказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов, качественная голосовая связь, скоростной интернет откроют для людей из донской глубинки возможность не просто общаться, но и получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, осваивать новые профессии онлайн и многое другое.

Второй этап федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», включает организацию мобильной связи в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

Найти информацию о других проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

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