В Ингушетии трехлетняя девочка едва не захлебнулась в шестиметровой выгребной яме

Ребенок провалился в шестиметровую яму. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ингушетии к правительственным наградам приставили спасателей, которые вытащили трехлетнюю девочку из шестиметровой выгребной ямы в селе Экажево 27 апреля. Еще минута, и малышка могла задохнуться. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

Известно, что ребенок провалился в дыру в сельском туалете. Приехавшие на вызов специалисты не могли пролезть в небольшое для взрослого человека отверстие. Они его расширили, спустились на канате, обвязали ребенка вокруг пояса вытянули наверх.

Спасатели признались, что девочка чудом выжила — она едва не задохнулась и утонула. Не уточняется, сколько малышка провела в выгребной яме, но медики отметили, что наверх ее достали в истощенном состоянии. Врачи осмотрели ее и оказали необходимую помощь.

А спустя месяц спасателям Магомеду Кациеву и Усману Джамбулатову, которые вытащили девочку живой, вручили правительственные награды за оперативное реагирование и смелые решительные действия, способствовавшие спасению жизни ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в сливной яме утонул двухлетний мальчик

Трагедия произошла, когда взрослые отвлеклись на пару минут (подробнее)