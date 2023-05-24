В Ингушетии трехлетняя девочка едва не захлебнулась в шестиметровой выгребной яме

Ребенок провалился в шестиметровую яму.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ингушетии к правительственным наградам приставили спасателей, которые вытащили трехлетнюю девочку из шестиметровой выгребной ямы в селе Экажево 27 апреля. Еще минута, и малышка могла задохнуться. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».
Известно, что ребенок провалился в дыру в сельском туалете. Приехавшие на вызов специалисты не могли пролезть в небольшое для взрослого человека отверстие. Они его расширили, спустились на канате, обвязали ребенка вокруг пояса вытянули наверх.
Спасатели признались, что девочка чудом выжила — она едва не задохнулась и утонула. Не уточняется, сколько малышка провела в выгребной яме, но медики отметили, что наверх ее достали в истощенном состоянии. Врачи осмотрели ее и оказали необходимую помощь.
А спустя месяц спасателям Магомеду Кациеву и Усману Джамбулатову, которые вытащили девочку живой, вручили правительственные награды за оперативное реагирование и смелые решительные действия, способствовавшие спасению жизни ребенка.
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