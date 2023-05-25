В Волгодонске беременной женщине выплатили пособия только после вмешательства прокуратуры

Жительнице выплатили больше 70 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгодонске беременная женщина смогла получить свои пособия только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном ведомстве 24 мая.

По информации прокуратуры, Отделение фонда пенсионного и соцстрахования отказало беременной жительнице в пособиях. Причиной стало не соответствующее закону основание. Тогда она обратилась в местную прокуратуру. После проверки руководителю ведомства вынесли представление.

Женщине выплатили больше 70 тысяч рублей, которые ей полагались.

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(Подробности)