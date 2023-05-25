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НовостиПроисшествия25 мая 2023 7:00

В Ростове работник цеха в течение месяца похищал медные детали и сдавал на металлолом

«Добычу» мужчина прятал в пакете с продуктами
Ангелина СКИБА
Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростове-на-Дону с украденными медными деталями поймали 58-летнего работника ремонтного цеха. Теперь мужчине грозит статья, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как выяснили правоохранители, похититель в течение месяца выносил детали в пакете с продуктами. Задержали хитреца с поличным, в пункте приема металлолома.

- В отношении подозреваемого уже завели дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Добавим, задержанный ростовчанин уже был ранее судим по уголовной статье.

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