В Ростове работник цеха в течение месяца похищал медные детали и сдавал на металлолом

Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростове-на-Дону с украденными медными деталями поймали 58-летнего работника ремонтного цеха. Теперь мужчине грозит статья, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как выяснили правоохранители, похититель в течение месяца выносил детали в пакете с продуктами. Задержали хитреца с поличным, в пункте приема металлолома.

- В отношении подозреваемого уже завели дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Добавим, задержанный ростовчанин уже был ранее судим по уголовной статье.

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