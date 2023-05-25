Видеонаблюдение за ЕГЭ-2023 пройдет в штатном режиме

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2023) и проверил ее работоспособность.

Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись.

- «Ростелеком» с 2014 года обеспечивает безупречное качество видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ. Система, организованная на базе защищенных оптических каналов связи, и искусственный интеллект, который анализирует видеопоток из аудиторий, позволяют усовершенствовать процедуру проведения экзаменов и обработки их результатов, повысить объективность итоговой аттестации, а также создать равные условия для всех участников, — рассказал директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ», а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит «Ростелеком Контакт-центр».

- Наши операторы оказывают оперативную поддержку по организационным и техническим вопросам во время ЕГЭ вот уже девятый год. Это стало хорошей традицией и дало колоссальный опыт в реализации крупного федерального проекта. Однако это серьезная ответственность. Мы понимаем важность процесса и волнение всех его участников, поэтому тщательно отрабатываем инструкции для оперативных решений вопросов наблюдателей из всех регионов страны, — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Основной период сдачи ЕГЭ стартует 26 мая.

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