Им покоряется металл: В России отметят День сварщика

Фото: Диана Гусева

26 мая в России отмечается День сварщика. Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») собрал в своем коллективе более 300 сварщиков. От их мастерства и профессионализма зависят не только качество и прочность сварного шва, но и, по большому счету, надежность и долговечность выпускаемых на предприятии локомотивов.

Сварщиков завода отличает высокое профессиональное мастерство. В 2022 году эталонный участок рам кузовов взял золото в заводских соревнованиях и бронзу в соревнованиях Трансмашхолдинга.

Специалисты отдела главного сварщика внедряют в цехах завода новую оснастку и специальное технологическое оборудование, позволяющие повышать качество сварных конструкций электровозов. Проводят аттестацию сварщиков завода на право производить сварку ответственных сварных конструкций электровозов, аттестацию технологии сварки новых изделий, входной контроль сварочных материалов.

Внедрение в производство самого современного оборудования, такого как автоматическая линия сварки воздушных резервуаров и автоматизированная линия сварки и сборки боковин рам, значительно повышает качество сварных швов и сокращает время при сборке продукции. К последним достижениям можно отнести ввод в эксплуатацию в сварочно-кузовном цехе линии дробеструйной обработки профильного проката листа и линии роботизированной плазменной резки сортового проката.