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НовостиОбщество25 мая 2023 12:05

Интеграция сервисов позволит сократить время принятия решения по ипотеке

Заполнить анкету можно на сервисе по поиску недвижимости
Наталья ВЕСНИНА
Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо заполнить единую анкету .

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо заполнить единую анкету .

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый процесс позволит ускорить получение жилищных кредитов. Для этого крупнейший сервис по поиску недвижимости прошел интеграцию с личным кабинетом заемщика в ВТБ. Теперь данные клиента с сайта недвижимости будут автоматически загружаться в анкету на сайте банка, а остальные параметры «подтянутся» из «Госуслуг».

Благодаря сокращению количества необходимых документов время получения решения от банка составит всего 5 минут.

- В летний период клиенты активизируют спрос на загородную недвижимость. Основным инструментом при приобретении таких объектов для большинства россиян является ипотека. Для заемщиков имеет значение не только выгодность ставки, и возможность получить оперативное решение дистанционно. Мы уже сократили время на принятие решения по ипотеке, если документы подаются через сайт. Теперь это стало возможным и на одном из крупнейших сервисов по поиску недвижимости, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.