Интеграция сервисов позволит сократить время принятия решения по ипотеке

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо заполнить единую анкету . Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый процесс позволит ускорить получение жилищных кредитов. Для этого крупнейший сервис по поиску недвижимости прошел интеграцию с личным кабинетом заемщика в ВТБ. Теперь данные клиента с сайта недвижимости будут автоматически загружаться в анкету на сайте банка, а остальные параметры «подтянутся» из «Госуслуг».

Благодаря сокращению количества необходимых документов время получения решения от банка составит всего 5 минут.

- В летний период клиенты активизируют спрос на загородную недвижимость. Основным инструментом при приобретении таких объектов для большинства россиян является ипотека. Для заемщиков имеет значение не только выгодность ставки, и возможность получить оперативное решение дистанционно. Мы уже сократили время на принятие решения по ипотеке, если документы подаются через сайт. Теперь это стало возможным и на одном из крупнейших сервисов по поиску недвижимости, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.