Ростовчанкам рассказали, как подобрать нижнее белье

Прежде всего специалисты советуют правильно подбирать белье под разные наряды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительницам Ростовской области рассказали, как подобрать нижнее белье. Об этом сообщает портал NEWS.RU.

Прежде всего специалисты советуют правильно подбирать белье под разные наряды. Так, под облегающее платье лучше носить бесшовное белье без декоративных элементов. Для глубокого декольте лучше выбрать бюстгальтер с низким вырезом, если у вас большая грудь, то в таком образе лучше обойтись без пуш-апа. Для любительниц лосин лучше всего подбирать стринги или танга. Топы и платья без бретелек лучше сочетать с лифом бандо. При этом не стоит использовать силиконовые лямки, чтобы не удешевить образ.

При выборе белья нужно прежде всего опираться на свой тип фигуры. Правильно подобранное белье сделает любой образ дорогим и элегантным. Когда вы идете выбирать новый бюстгальтер, то важно, чтобы он был комфортным. Лямки не должны давить на плечи, между ними и кожей должны свободно проходить два пальца. При наклоне грудь не должна выпадать из чашечек. Пояс лифа не должен задираться между лопатками. Чем больше грудь, тем шире должны быть бретели.

Трусы должны плотно прилегать к телу и нигде не болтаться или перетягивать. Необходимо внимательно выбирать высоту посадки. Для повседневной носки лучше выбрать модели с высоким содержанием хлопка.

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