В Ростовской области прошел форум для подростков «Молодая волна» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил телеком-партнером форума ЮФО для подростков «Молодая волна», который прошел в детском лагере «Спутник». Компания обеспечила административное здание и все шатры на территории стабильным доступом в интернет со скоростью до 100 Мбит/с, а также организовала активности для участников. Общий трафик на форуме в шесть раз превысил прошлогодний и составил порядка 800 Гб.

- Мы на регулярной основе поддерживаем форумы «Молодая волна» и «Ростов», которые проходят в Неклиновском районе Ростовской области. Мы видим свою задачу не только в создании качественной телеком-инфраструктуры, но и часто интегрируемся в образовательную часть форумов, привозим с собой экспертов. Несколько раз в рамках форумов мы проводили тестирование, позволяющее подросткам определиться со своей будущей профессией, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Национальный цифровой провайдер девятый год подряд поддерживает «Молодую волну». В этом году компания организовала на форуме кибертурнир по игре «Мир Танков» и обеспечила его призовой фонд.

Национальный цифровой провайдер девятый год подряд поддерживает «Молодую волну». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках программы форума участникам были предложены различные направления – для молодых IT-специалистов, патриотических объединений, творческой молодежи и т.д.

Одним из гостей «Молодой волны» стал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Благодаря выделению федеральной субсидии на территории лагеря были возведены пять современных спальных корпусов. Теперь число ребят, которые за лето смогут приехать в «Спутник», может увеличиться почти до тысячи человек, – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростовской области прошел форум для подростков «Молодая волна» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

За 11 лет проведения «Молодой волны» гостями форума стали более тысячи спикеров и экспертов. Общее число участников превысило 9,5 тыс. человек.

Получить подробную информацию о проектах компании, реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

Реклама. ПАО "Ростелеком".