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НовостиОбщество26 мая 2023 9:04

В Ростове открыли выставку, посвященную Международному дню пропавших детей

Инсталляцию организовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»
Михаил СТРИЖЕВ
Выставка будет проходить до 2 июня. Фото: «ЛизаАлерт».

Выставка будет проходить до 2 июня. Фото: «ЛизаАлерт».

В Ростове-на-Дону 25 мая открыли выставку «Без внимания», посвященную Международному дню пропавших детей. Инсталляцию в парке имени Октябрьской революции организовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Как пояснили в отряде, гости выставки смогут увидеть все, с чем каждый день сталкиваются поисковики. На месте будут находиться представители организации, которые смогут ответить на вопросы.

Инсталляцию организовали в парке им. Октябрьской революции. Фото: «ЛизаАлерт».

Инсталляцию организовали в парке им. Октябрьской революции. Фото: «ЛизаАлерт».

— Наша цель – обратить внимание на проблему пропажи детей и показать последствия равнодушия взрослых, — сообщает «ЛизаАлерт».

В Ростове-на-Дону выставка будет работать до 2 июня. После этого инсталляцию можно будет увидеть в Батайске, Азове, Таганроге, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Шахтах и Волгодонске.

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