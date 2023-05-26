Мошенники стали практиковать новую схему и «давят» на родственников своих «жертв», чтобы получить доступ к семейному бюджету

Мошенники стали практиковать новую схему Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отмечают специалисты ВТБ, мошенники стали практиковать новую схему. Теперь атаке стали подвергаться не только клиенты банка, но и их родственники.

Злоумышленники контактируют с каждым из членов семьи, убеждая их в необходимости повлиять на «жертву». Их основная задача – убедить собеседников в необходимости совершить финансовые операции, которые в конечном итоге приведут к хищению средств.

Традиционно мошенники сообщают, что средства человека находятся под угрозой, и нужно срочно принимать меры по их спасению. Если же потенциальная «жертва» отказывается, то злоумышленники звонят близким родственникам. В ходе разговора они применяют технологию социальной инженерии, используя для обмана уже распространенные темы – оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке и т.д. Доля социальной инженерии сегодня остается крайне высокой и составляет почти 90% от числа всех атак.

- Мошенники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников. В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Поэтому очень важно не только соблюдать правила финансовой безопасности со своей стороны, но и рассказывать о них своим близким, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

По данным банка, только за январь-апрель на клиентов было совершено более 2,7 млн мошеннических атак — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты отмечают, что помогут уберечь средства простые правила: не доверять неизвестным контактам, внимательно читать СМС от банков и не устанавливать непроверенные программы по просьбе третьих лиц.