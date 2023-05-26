Комбикормовый завод запустит в Ростове-на-Дону производство сухого корма для домашних животных

Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

В Ростове-на-Дону прошел пресс-тур по «Ростовскому комбикормовому заводу», который запускает новую производственную линию кормов для домашних животных. На модернизацию производства Ростовское отделение Сбербанка выделило финансирование в объеме 30 млн рублей. Мощность новой линии составит от 250 до 500 кг в час, в зависимости от размера гранул корма.

Завод входит в число крупнейших производителей полнорационного комбикорма для всех видов животных и птицы. Корма компании широко востребованы крупными сельскохозяйственными предприятиями юга России, а также частными фермерскими хозяйствами области. 38 видов продукции завод реализует через сеть собственных магазинов.

- Новая производственная линия сухих кормов для кошек и собак, которую мы устанавливаем благодаря поддержке банка, сейчас на стадии сборки. Ее пуско-наладка и запуск займут 1,5 месяца. Продукция будет выпускаться по ГОСТ и под нашей торговой маркой «Золотой лиман». На первом этапе предполагается производство кормов фасовкой 2 и 5 кг для взрослых животных, но в перспективе ассортимент кормов будет расширен после установки еще двух линий, - рассказал исполнительный директор «Ростовского комбикормового завода» Андрей Крутых.

Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Как отметили участники, у производства есть большой потенциал к проведению импортозамещения. Всего пять лет назад в Ростовской области не было крупных производителей комбикормов для животных и птицы, а большая часть кормов завозилась из других областей.

- «Ростовский комбикормовый завод» полностью автоматизированное производство, отличается нулевым уровнем выбросов CO и безотходной системой. Внедрение инноваций и освоение нового рынка позволит компании развиваться ускоренными темпами. У предпринимателей много бизнес-идей, в которые мы верим, и планируем принимать участие в будущих инвестиционных проектах, - отметила Лия Кикичева, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Как и другие линии завода, новая линия будет полностью автоматизированной и состоять из отечественного оборудования. В дальнейшем руководство завода планирует выходить и на федеральный уровень.