В Ростове собираются распланировать территорию под строительство дублера Змиевского проезда

Распланировать должны линейный объект в пределах улиц Доватора и Зоологической
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление о проектировании и межевании территории под строительство дублера Змиевского проезда. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
Распланировать должны линейный объект в пределах улиц Доватора и Зоологической. Его общая площадь - 11,44 га.
Всю документацию в течение двенадцати месяцев, то есть примерно к лету 2024 года, должны подготовить в департаменте автодорог. Проверят планы и сметы в городском департаменте архитектуры и градостроительства.
Ранее власти донской столицы пояснили, что новое направление должно разгрузить улицы от автотрафика.
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