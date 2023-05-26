Ростовчане стали чаще интересоваться китайскими автомобилями

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Сайты производителей автомобилей стали пользоваться большей популярностью. Так, в мае трафик на официальные ресурсы вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали эксперты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

- Наибольшее внимание автолюбителей вызывает модельный ряд Changan – здесь зафиксировано увеличение трафика более чем в 9 раз. Потенциальные покупатели также намного чаще стали изучать в интернете предложения брендов Jac и Bestune. Двукратный рост показали сайты брендов Dongfeng и Сhery, - прокомментировали эксперты мобильного оператора.

Жители Ростовской области также активно интересуются новым «Москвичом». В мае среднесуточный объем трафика и аудитории на сайте moskvich-auto.ru оказались на 73% выше, чем за предыдущий месяц.

Также увеличился трафик на порталы, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Интерес к таким сайтам вырос на 98%.

Чаще всего ростовчане заходят на тематические автомобильные ресурсы в середине недели – максимальный объем данных зафиксирован в среду и четверг. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в пятницу и в выходные.