В Ростове прошла акция, благодаря которой библиотеки Пролетарского района пополнились книгами о Донбассе

Член Совета директоров Пролетарского района, предприниматель и меценат Раджив Мирзалиев передал в библиотеки Пролетарского района книги о Донбассе. Фото: Алексей Асмолов

В донской столице, в канун Всероссийского дня библиотек, состоялось важное мероприятие, благодаря которому пополнился книжный фонд Пролетарского района города. Организовал акцию меценат и предприниматель Раджив Мирзалиев.

Торжественное мероприятие прошло в библиотеке имени Пушкина. В этот день в зале собрались библиотекари, ветераны, участники специальной военной операции и юнармейцы.

Сотрудники библиотек получили грамоты от администрации Пролетарского района, после чего в библиотечный фонд всех пяти библиотек района передали литературу о Донбассе.

- Эти книги посвящены истории Донбасса и его известным личностям. Также здесь представлены записки военкоров с переднего края СВО и литературные произведения современных авторов ДНР и ЛНР. Для меня эта история очень личная. В Донбассе - мои корни. Мой дедушка освобождал в годы Великой Отечественной войны донецкую землю от гитлеровских нацистов и украинских бандеровцев. Позже там родилась моя мама. Поэтому я не мог остаться в стороне от этой акции, - прокомментировал на своей странице в «ВКонтакте» Раджив Мирзалиев.

Он также отметил, что ему было особенно приятно познакомиться с фотографом Сергеем Венявским, который вел фотохронику на освобожденных территориях Донбасса.

- Сегодня мы также передали его книгу «Мариуполь – Послесловие» в библиотеки района. Надеюсь, это лишь первый шаг в нашей совместной и важной работе. Поздравляю всех с Днем библиотек! Читайте правильные книги, которые дают здравое и объективное представление о действительности, - подытожил Раджив Мирзалиев.