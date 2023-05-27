Летняя жара придет в Ростовскую область ближе к середине июня 2023 года

Дожди с грозами ожидаются в первой декаде июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В июне 2023 года в Ростовской области ожидаются осадки, в частности, дожди возможны в начале месяца. Об этом предупреждают синоптики.

- Больше, чем в июне 2022 года, количество осадков ожидается на севере Южного федерального округа, - говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Среднюю температурную норму месяца ожидают в районе +21 градуса. При этом норма месячной суммы осадков должна составить 60 мм.

Добавим, судя по данным сайта Гисметео (Gismeteo) первая декада июня в Ростове-на-Дону будет дождливой. В отдельные дни возможны сильные осадки с грозами. Дневная температура воздуха должна установиться в пределах +23-25. По ночам обещают +15-16 градусов.

Во второй декаде солнечных дней будет больше, изредка могут идти кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до +25-28 градусов, в темное время суток прогнозируют +18-19 градусов.

В конце июня снова возможно ненастье, но при дневной температуре до +29-30. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже +20 градусов.

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