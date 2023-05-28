В Ростове-на-Дону без вести пропал 52-летний мужчина

Эдуарда Тимина не могут найти с 21 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове без вести пропал 52-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, Эдуарда Тимина последний раз видели 21 мая. С того момента он не выходит на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все улицы и районы города. Однако, найти мужчину пока не удалось.

Рост пропавшего – около 168 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в синюю кофту с капюшоном, темно-зеленую футболку, синие штаны и серые сетчатые кроссовки. С собой у мужчины был красный рюкзак.

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(Подробности)