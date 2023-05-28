В Ростове на Пушкинской вновь запретили парковаться и останавливать авто ночью

Ограничение действует с 20:00 до 8:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской вновь запретили парковаться и останавливать авто ночью. Соответствующая информация появилась на сайте департамента автомобильных дорог донской столицы.

Ограничения будут действовать с 20:00 до 8:00 по улице Пушкинской на участке от Буденновского до Доломановского. Причиной такого решения стали работы по нанесению дорожной разметки до 2 июня.

Отметим, что с 8:00 до 20:00 парковаться и останавливать автомобили можно в обычном режиме.

Напомним, что до этого аналогичный запрет ввели по Пушкинской на участке от Ворошиловского до Буденновского.

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(Подробности)