В Ростове у Западного моста заметили дельфина

Некоторые предположили, что в Дону улучшилась экология. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В реке Дон в районе Западного моста ростовчане заметили дельфина. Видео с этим млекопитающим появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, дельфин небольшого размера. И есть вероятность, что это дельфиненок. На видео видно, что водный обитатель показался дважды плавником, после чего скрылся.

В комментариях в соцсетях люди предположили, что это может быть дельфин-азовка, который водится в Таганрогском заливе.

- Его дождем намыло, - добавила дончанка.

- Навигатор дельфина подвел, - пошутил мужчина.

- В Дон вернулись дельфины! - обрадовались другие.

А некоторые ростовчане переживают, чтобы рыбаки случайно его не убили.

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