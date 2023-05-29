В Ростове у Западного моста заметили дельфина

Некоторые предположили, что в Дону улучшилась экология.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В реке Дон в районе Западного моста ростовчане заметили дельфина. Видео с этим млекопитающим появилось в соцсетях.
Судя по кадрам, дельфин небольшого размера. И есть вероятность, что это дельфиненок. На видео видно, что водный обитатель показался дважды плавником, после чего скрылся.
В комментариях в соцсетях люди предположили, что это может быть дельфин-азовка, который водится в Таганрогском заливе.
- Его дождем намыло, - добавила дончанка.
- Навигатор дельфина подвел, - пошутил мужчина.
- В Дон вернулись дельфины! - обрадовались другие.
А некоторые ростовчане переживают, чтобы рыбаки случайно его не убили.
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