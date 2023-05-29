В Ростовской области обновят стадион и отремонтируют кровлю в хуторской школе

До начала учебного года в Ковринской школе завершится капитальный ремонт кровли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время интерактивного приема губернатор Ростовской области Василий Голубев выслушал обращения дончан. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Жительница Кагальницкого района рассказала губернатору о местном стадионе. Там занимаются футболом четыре детские команды. Однако удобств для юных спортсменов на стадионе нет. На поле отсутствует специальное покрытие, и нет раздевалки.

По словам губернатора, стадион очень востребован как у детей, так и у взрослых. Поэтому Василий Голубев поручил обновить стадион до начала октября.

Также до начала учебного года в Ковринской школе в Пролетарском районе завершится капитальный ремонт кровли. Средства на это заложены в областном бюджете.

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