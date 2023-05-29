В центре Ростова заметили дубайского шейха

Незнакомец прогуливался по Пушкинской. ФОТО: группа ВК «Это Ростов!»

На улице Пушкинской ростовчане заметили мужчину, облаченного в белую кандуру, а также в традиционный для мужчин ОАЭ белый платок на голове - гутру. Мужчина в сопровождении товарища неспешно прогуливается по центру города. Видео с необычным прохожим появилось в социальных сетях. И за пару часов набрало десятки тысяч просмотров, сотни лайков и комментариев.

- Только на Чкаловский его не пускайте, - комментирует ростовчанин.

- В кроссовках на ногах … это не дубайский шейх, а ростовский, - шутят другие.

- Ничего вы не понимаете, это парни решили так девчонок клеить, - предполагают дончане.

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